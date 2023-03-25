Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, sezon başında önemli isimleri renklerine bağlamıştı.
Şok iddia! Galatasaray'ın transferine Mesut Özil engeli
Yaz transfer döneminde dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia geldi. Sarı kırmızılılar, sezon başında Şilili futbolcu Alexis Sanchez'i transfer etmek için yoğun uğraş vermişti. Ancak transferin gerçekleşmesine Mesut Özil'in engel olduğu öne sürüldü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takımın sezon başında istediği oyunculardan biri de Alexis Sanchez'di...
Yıldız isimle ilgili oldukça dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...