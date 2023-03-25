Şok iddia! Galatasaray'ın transferine Mesut Özil engeli

Yaz transfer döneminde dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia geldi. Sarı kırmızılılar, sezon başında Şilili futbolcu Alexis Sanchez'i transfer etmek için yoğun uğraş vermişti. Ancak transferin gerçekleşmesine Mesut Özil'in engel olduğu öne sürüldü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.03.2023- 09:31