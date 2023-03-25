Galatasaray Genel Kurulu'nda Dursun Özbek ve Burak Elmas dönemleri birlikte oylandı ve her iki dönem de mali ve idari olarak ibra edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurulu'nda, 2022 yılında görev yapan Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri mali ve idari yönden oy birliğiyle ibra edildi.



Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu'nda yapılıyor. Genel kurulda, 1 Ocak-14 Haziran 2022 tarihlerindeki eski başkan Burak Elmas ile 15 Haziran-31 Aralık 2022 tarihlerindeki mevcut başkan Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri ibraya sunuldu. İki dönemdeki yönetimlerin ibra oylaması birlikte yapıldı. Oylama sonucunda, Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri mali ve idari yönden oy birliğiyle ibra edildi.



Genel kurulda ayrıca iki dönemin denetim kurulları için yapılan oylamada da oy birliğiyle ibra kararı alındı.