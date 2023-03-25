Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'da buluşuyorlar! Cimbom'dan Andrea Belotti bombası
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, yaz transfer döneminde ve devre arasında yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirmişti. Sarı-kırmızılı takım gelecek yılın çalışmalarına şimdiden başlarken, teknik direktör Okan Buruk listesini yönetime iletti. Cimbom'un başkanvekili Erden Timur Andrea Belotti için devreye girerken, bu transferin gerçekleşmesi halinde Nicolo Zaniolo ile yeniden buluşmuş olacak. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sezonu zirvede tamamlayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-kırmızılılar, zaman kaybetmeden yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.
Birçok bölgeye takviye yapması beklenen Cimbom'un önceliklerinden biri de forvet transferi...