Galatasaray'da Konya yenilgisi moralleri bozsa da oyuncular en çok Dubois'in pozisyonuna takıldı.
Galatasaray'da Leo Dubois'dan sitem! "Nasıl VAR kırmızı vermez?"
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekiple Leo Dubois, 15. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası kırmızı kart bekledi. Hakem ise pozisyonda Ahmet Oğuz'a sarı kart gösterdi. Dubois "Nasıl VAR kırmızı vermez?" siteminde bulundu. İşte detaylar...| Galatasaray haberleri
Rashica ve İcardi'ye yapılan müdahalenin penaltı olduğu konusunda da birleşen futbolcularda, Fransız yıldıza yapılan sert hareket sonrası verilmeyen kırmızı kart ise şaşkınlık yarattı.
15. dakikada Ahmet Oğuz, Leo Dubois'in bileğine sert bir müdahalede bulundu.