Galatasaray Karabağ hazırlıklarını sürdürdü!

Milli maçlar nedeniyle verilen arada Galatasaray, Azerbaycan ekibi Karabağ ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2023- 23:31