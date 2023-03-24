Galatasaray, lige verilen milli takım arasında Karabağ ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızlılar, yarın saat 16.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde Bakü'ye hareket edecek.
Qarabağ FK maçı hazırlıklarımız devam ediyor. pic.twitter.com/LHjgvkFhmi— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 24, 2023