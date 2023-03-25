Galatasaray Karabağ mesaisini tamamladı!

Milli maçlar nedeniyle verilen arada Galatasaray, Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.03.2023- 18:32 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023- 18:33