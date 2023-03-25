Galatasaray, lige verilen milli takım arasında Karabağ ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, hazırlık maçında yarın TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda Karabağ ile karşı karşıya gelecek.
Qarabağ FK maçı hazırlıklarımız tamamlandı. pic.twitter.com/YiON0fDbk9— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 25, 2023