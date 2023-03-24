Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'ın başarısı istatistiklere de net bir şekilde yansıdı.
Galatasaray Fenerbahçe rekabetinde dikkat çeken istatistik!
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe arasından dikkat çeken istatistik ortaya çıktı. İşte Galatasaray ile Fenerbhaçe arasındaki o detay... GS FB SPOR HABERLERİ
Son çıktığı Konyaspor maçını kaybetse de sarı- kırmızılı ekip Comparisonator Index'in hazırladığı verilerin önemli kalemlerinde zirvede yer almayı başardı.
Teknik direktör Okan Buruk ile sezona başlayan Galatasaray, takımda büyük bir değişime gitmiş ve önemli isimleri kadrosuna katmıştı.