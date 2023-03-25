Galatasaray'ın Karabağ maçı kamp kadrosu belli oldu!

Milli maçlar nedeniyle verilen arada Galatasaray, Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile karşı karşıya gelecek. Bu maç için Bakü'ye gidecek sarı-kırmızılı takım, kamp kadrosunu açıkladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.03.2023- 20:25 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023- 21:05