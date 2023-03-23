Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'ya alternatif arayışı son sürat devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Inaki Pena...
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın alternatifi olarak Inaki Pena gündeme alınmıştı. Barcelona'da forma giyen eldiveni sezon sonunda kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılara transferde kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Uruguaylı file bekçisinin ilerleyen yaşı nedeniyle gelecek vaat eden bir file bekçisi transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar transfer için kolları sıvadı.
Galatasaray'da öne çıkan isim, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Inaki Pena oldu.