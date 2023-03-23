Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu.
Galatasaray'dan federasyona başvuru! "O hakemi istemiyoruz"
Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'dan, zorlu mücadele öncesi önemli bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon 9 kez maçlarına atanan o hakem için federasyona başvuru yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, rakibine 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Soner Dikmen ve Oğulcan Ülgün kaydetti.