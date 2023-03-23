Galatasaray'dan federasyona başvuru! "O hakemi istemiyoruz"

Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'dan, zorlu mücadele öncesi önemli bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon 9 kez maçlarına atanan o hakem için federasyona başvuru yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2023- 11:32