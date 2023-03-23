TRANSFER HABERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Sambacı yıldızın peşinde!

Süper Lig'in dev takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Sahada yaşanan rekabeti transferde de gösteren 3 büyük takım, flaş bir yıldız için karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Sambacı futbolcu için transfer yarışına girdiği yazıldı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)