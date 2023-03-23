Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da sezon sonu transfer çalışmaları sürüyor.
Roberto Gagliardini'den transfer açıklaması! Galatasaray...
Galatasaray'da sezon sonu transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor. Sarı kırmızılıların kış transfer döneminde ilgilendiği İtalyan yıldız Roberto Gagliardini'den vazgeçmediği ortaya çıktı. Geleceği hakkında açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki futbolcu, transfer sinyali verdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılı ekip, haziran ayında yapacağı takviyeler için harekete geçti.
Cimbom ara transfer döneminde birçok isimle ilgilenmişti.