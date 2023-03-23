Galatasaray yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle transfer piyasasında büyük sükse yapmıştı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yine yeniden gündemde! Cimbom'dan Alexis Sanchez bombası
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sezon sonunda forvet bölgesine yıldız bir isim takviye etmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım Marsilya ile sözleşmesi sona erecek Alexis Sanchez'i yeniden gündemine aldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Bu yıldız isimlerin yanına devre arasında bir de İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo eklenmişti.
Galatasaray yeni sezonda da bu transfer politikasına devam edeceğe benziyor.