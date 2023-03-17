Galatasaray flaş transferlere imza atarken kadrosundaki oyunculara da Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklif geliyor.
TRANSFER HABERİ | Lucas Torreira'ya İtalyan kancası!
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda sergilediği futbolla göz dolduran Lucas Torreira için Milan'ın ısrarı sürüyor. İtalyan ekibi Uruguaylı futbolcu için bütçesini belirledi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray yönetimi sezon sonunda sadece transferler için değil, teklifler için de yoğun bir mesai harcayacak.
Takvim'in İtalyan basınından derlediği haberlere göre Milan, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile yakından ilgileniyor.