GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan forvet hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan ve şampiyonluk yarışında rakiplerine nazaran önde bulunan Galatasaray, gelecek sezonun planlamalarını da yapıyor. Sarı-kırmızılılar özellikle forvet bölgesi için çalışmalarını da sürdürürken, gündeme ise sürpriz bir golcü girdi. Cimbom kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek o ismin menajeriyle teması kurdu. İşte o futbolcu ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2023- 06:40