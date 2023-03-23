Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve zirvede yer alan Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan forvet hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan ve şampiyonluk yarışında rakiplerine nazaran önde bulunan Galatasaray, gelecek sezonun planlamalarını da yapıyor. Sarı-kırmızılılar özellikle forvet bölgesi için çalışmalarını da sürdürürken, gündeme ise sürpriz bir golcü girdi. Cimbom kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek o ismin menajeriyle teması kurdu. İşte o futbolcu ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda düğmeye bastı ve hücum hattına takviye yapacak.
Takvim'in haberine göre Cimbom, İskoçya'da Glasgow Rangers forması giyen Alfredo Morelos'u kadrosuna katmak istiyor.