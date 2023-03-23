Galatasaray, Milot Rashica'nın bonservisini almak için Norwich City ile görüşmelerini sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'dan Rashica harekatı! İşte Norwich City'nin istediği rakam
Galatasaray, yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica'nın performansından memnun kaldı. Sarı-kırmızılı takım Kosovalı kanatın tapusunu almak isterken, Norwich City'nin istediği rakam belli oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Cimbom'un sezon başında Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica gösterdiği performansla takımın en çok beğenilen isimlerinin başında geliyor.
Aslan, Kosovalı futbolcu için bir süredir İngiliz kulübüyle temas halinde.