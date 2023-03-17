Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta açılış maçında Galatasaray deplasmanda arabam.com Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin Video Asistan Hakemi (VAR) Serkan Tokat oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında arabam.com Konyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre mücadelenin Video Asistan Hakemi (VAR) Serkan Tokat oldu. AVAR'da ise Alper Çetin ve Ekrem Kan bulunacak.