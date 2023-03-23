Sezon başında kamp kadrosuna alınmayan Sacha Boey, Leo Dubois'nın sakatlanması sonrasında takımda tutulmuştu. 22 yaşındaki futbolcu öyle bir performans gösterdi ki Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri oldu.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Avrupa devleri istiyordu Sacha Boey'da rakam belirlendi
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri de Sacha Boey'du. Sarı-kırmızılılarda iyi bir performans gösteren 22 yaşındaki oyuncuya 2 Fransız ekibi talip olurken, Arsenal de sıraya girdi. Cimbom'un transferde ise rakamı belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Boey, oyunuyla Avrupa devlerini de peşinden koşturmaya başladı. Fransa'dan Lyon ve Marsilya'nın kanca attığı Sacha Boey ile Premier Lig lideri Arsenal de ilgilenmeye başladı. Cimbom, Boey'i Rennes'den 1 milyon euro'ya transfer etmişti.
Fotomaç'ın haberine göre; Şimdi onu isteyen kulüplerden 16 milyon euro talep ediyor. Sezon sonunda satılması durumunda önemli bir scout transfer başarılı olacak.