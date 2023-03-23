GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Avrupa devleri istiyordu Sacha Boey'da rakam belirlendi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri de Sacha Boey'du. Sarı-kırmızılılarda iyi bir performans gösteren 22 yaşındaki oyuncuya 2 Fransız ekibi talip olurken, Arsenal de sıraya girdi. Cimbom'un transferde ise rakamı belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2023- 06:40