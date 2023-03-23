Ancak Sabah'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; yıldız oyuncunun Galatasaray'da kaldığı her sezon sonu serbest kalma bedeli azalacak. Bu arada 23 yaşındaki futbolcu ilk maçına çıktığında Çizme ekibi 1.5 milyon Euro daha bonus kazanmıştı.