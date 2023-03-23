G.Saray'ın 4.5 yıllık sözleşme imzalattığı Nicolo Zaniolo'nun kontratıyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Roma'ya bonservisine karşılık 5 sezona yayılmış şekilde 15 milyon Euro ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, oyuncunun serbest kalma bedelini 35 milyon Euro olarak belirlemişti.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesinde sürpriz madde! Her sezon sonunda...
Galatasaray devre arası transfer döneminde Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı ve Avrupa'da adından söz ettirdi. 23 yaşındaki yıldız için kasadan 15 milyon Euro çıkarken, sonraki satış karından da yüzde 20 pay verilecek. Zaniolo için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken, sözleşmesinde sürpriz bir madde olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 23.03.2023- 06:40
Ancak Sabah'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; yıldız oyuncunun Galatasaray'da kaldığı her sezon sonu serbest kalma bedeli azalacak. Bu arada 23 yaşındaki futbolcu ilk maçına çıktığında Çizme ekibi 1.5 milyon Euro daha bonus kazanmıştı.
NICOLO ZANIOLO KİMDİR?
Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğlu olan İtalyan yıldız, futbola Genoa altyapısında başladı.