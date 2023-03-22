Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray bombayı patlatıyor! Fenerbahçe'nin gözdesini Aslan alıyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon başında sürpriz transferler yaparak kadrosunu güçlendiren Galatasaray, yeni transferlerle adından söz ettirmek istiyor. Cimbom'un yeni hedefi Fenerbahçe'nin bir dönem ilgilendiği yıldız futbolcu. İşte detaylar...(GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, bu sezon yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirdi.
Cimbom; sezon başında Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi yıldız isimleri kadrosuna kattı.