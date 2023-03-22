TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da kaleci değişikliği! Muslera'nın yedeği...

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Giresunspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Okan Kocuk, beklentinin altında kaldı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki file bekçisinin yerine gelecek isim belli oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2023- 06:40