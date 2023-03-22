Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek Okan Kocuk'un takımdan aynılacağı öğrenildi.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da kaleci değişikliği! Muslera'nın yedeği...
Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Giresunspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Okan Kocuk, beklentinin altında kaldı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki file bekçisinin yerine gelecek isim belli oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 22.03.2023- 06:40
Muslera'nın arkasında yedek bekleyen 27 yaşındaki kaleci, şans bulduğu zaman da yediği hatalı gollerle eleştirildi.
Takvim'in haberine göre Kocuk'un yerine Sarı-Kırmızılı takımın Karagümrük'e kiraladığı Batuhan Şen'in takıma geri döneceği öğrenildi.