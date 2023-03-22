Yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, gelecek sezonda yıldız isimlere yönelmeyi planlıyor.
TRANSFER HABERİ: Fransızları tedirgin eden Alexis Sanchez gelişmesi! Galatasaray....
Galatasaray'da sezon sonu için transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılıların yaz transfer döneminde teklifte bulunduği Alexis Sanchez için ısrarı sürüyor. Fransız ekibi Marsilya'da da yıldız oyuncu için ayrılık korkusu başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Gelecek sezon için Avrupa'da başarılı olmak isteyen sarı kırmızılılar, gündem yeniden Alexis Sanchez'i aldı.
Sarı kırmızılılar, Şilili yıldız oyuncuya sezon başında teklif yapmıştı.