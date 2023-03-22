Nicolo Zaniolo Galatasaray'a veda mı ediyor? Transfer resmiyete dökülüyor!

Nicolo Zaniolo Galatasaray'a veda mı ediyor? Transfer resmiyete dökülüyor!

Galatasaray'ın kış transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun sezon sonunda sarı kırmızılı takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu. Konuyla ilgili İtalya'dan önemli bir haber daha geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)