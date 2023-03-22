Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sezon sonu için transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.
Roberto Firmino transferinde Galatasaray'a kötü haber!
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer planlamaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar, yeni sezonda kadrosuna kaliteli bir golcü takviyesi yapma peşindeydi. Bu doğrultuda Cimbom, Liverpool'un dünyaca ünlü santrforu Roberto Firmino'yu takibe almıştı. Ancak Aslan'a transferde kötü haber geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar gelecek sezonun planlamalarına erkenden başladı.
Yönetim, takımdan ayrılacak isimlerine yerine yapılacak takviyeler için kolları sıvadı.