Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey için teklifler gelmeye başladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'un gözdesine İngiliz kancası!
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılıların başarılı isimlerinden ve Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan Sacha Boey için şimdi de İngilizler devreye girdi. Transferde son kararı Okan Buruk verecek. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey için teklifler gelmeye başladı.
Gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'dan birçok kulübün transferde radarına girdi.
Fransız sağ beke, İngiliz ekibi Crystal Palace'tan sonra bir başka Ada temsilcisi Aston Villa'nın da yakından ilgi gösterdiği öğrenildi.