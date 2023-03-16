Aslan farkı açmak istiyor! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda arabam.com Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Haftanın açılış maçında sahne alacak sarı-kırmızılılar, bu mücadeleyi kazanıp en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 2 maç fazlasıyla 12 puan fark atmak istiyor. Cimbom'da 3 isim Konya kafilesinde yer almazken, 3 oyuncu da sarı kart sınırında bulunuyor. Kritik maç öncesi teknik direktör Okan Buruk muhtemel 11'ini belirledi. İşte son gelişmeler ve G.Saray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2023- 09:41