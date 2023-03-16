Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 26. hafta maçında yarın deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Aslan farkı açmak istiyor! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda arabam.com Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Haftanın açılış maçında sahne alacak sarı-kırmızılılar, bu mücadeleyi kazanıp en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 2 maç fazlasıyla 12 puan fark atmak istiyor. Cimbom'da 3 isim Konya kafilesinde yer almazken, 3 oyuncu da sarı kart sınırında bulunuyor. Kritik maç öncesi teknik direktör Okan Buruk muhtemel 11'ini belirledi. İşte son gelişmeler ve G.Saray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Ligde geride kalan 24 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 60 puan topladı. Galatasaray, 26. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde lider girdi.
Konyaspor ise 24 müsabakada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 31 puan aldı. Yeşil-beyazlı takım, 26. hafta öncesinde 8. sırada yer buldu.