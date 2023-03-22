Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır 4 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.
Günün transfer bombası! Altay Bayındır ve Galatasaray...
Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor oyandığı maç sonrası Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalamıştı. Ancak milli oyuncuyla ilgili Galatasaray'ın da içinde bulunduğu gündem yaratan bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
İmza töreninden sonra konuşan tecrübeli kaleci, "Çok mutluyum. 4 yıl daha bu büyük camia ile birlikte sahada mücadele vereceğim için çok mutluyum. İnşallah gelecek 4 yıl, geçmişte bıraktığım 4 yıldan daha güzel, daha keyifli, daha mutlu, daha huzurlu geçer" dedi
AVRUPA İHTİMALİ ORTADAN KALKMADI
Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe Yönetimi sezon sonunda gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye alacak.