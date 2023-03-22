İmza töreninden sonra konuşan tecrübeli kaleci, "Çok mutluyum. 4 yıl daha bu büyük camia ile birlikte sahada mücadele vereceğim için çok mutluyum. İnşallah gelecek 4 yıl, geçmişte bıraktığım 4 yıldan daha güzel, daha keyifli, daha mutlu, daha huzurlu geçer" dedi