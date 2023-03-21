Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki sürtüşme sürüyor. Son olarak sosyal medya üzerinden uzun bir paylaşım yapan Fenerbahçe'ye sarı-kırmızılı ekipten videolu cevap geldi. Cimbom bu paylaşımda 'Biz buradan devam ediyoruz!' notu ekledi. İşte o paylaşım... | Galatasaray haberleri

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki sürtüşme sürüyor. Son olarak sosyal medya üzerinden uzun bir paylaşım yapan Fenerbahçe'ye sarı-kırmızılı ekipten videolu cevap geldi. Cimbom bu paylaşımda 'Biz buradan devam ediyoruz!' notu ekledi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

DURSUN ÖZBEK'TEN YANIT!

Galatasaray Başkanı Dursun, Fenerbahçe'nin yaptığı çağrıya cevap verdi. Özbek açıklamada, "Sizinle bu kadar düşük seviyede rekabet etmek istemiyoruz." ifadesine yer verdi.