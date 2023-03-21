Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki sürtüşme sürüyor. Son olarak sosyal medya üzerinden uzun bir paylaşım yapan Fenerbahçe'ye sarı-kırmızılı ekipten videolu cevap geldi. Cimbom bu paylaşımda 'Biz buradan devam ediyoruz!' notu ekledi.
İŞTE O PAYLAŞIM:
BİZ BURADAN DEVAM EDİYORUZ! 😉@Fenerbahce#ŞampiyonCimbomYazdıracağız pic.twitter.com/VKjtK13fzb— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 21, 2023
DURSUN ÖZBEK'TEN YANIT!
Galatasaray Başkanı Dursun, Fenerbahçe'nin yaptığı çağrıya cevap verdi. Özbek açıklamada, "Sizinle bu kadar düşük seviyede rekabet etmek istemiyoruz." ifadesine yer verdi.
Başkan Dursun Aydın Özbek'in, Sayın Ali Koç'a cevabı pic.twitter.com/UBY5phmsxg— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 21, 2023