Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı her geçen hafta daha da kızışırken hakemler de yoğun bir şekilde tartışılmaya devam ediyor. Ligin 26. Haftasında da saha içinde verilen verilmeyen kararlar büyük eleştiri aldı. Galatasaray'ın Konyaspor'a yenildiği karşılaşmada Ahmet Oğuz'un Leo Dubois'e yaptığı hareketin ardından Zorbay Küçük'ün kırmızı kart göstermemesi büyük infial yarattı.
Galatasaray'dan Lale Orta tepkisi!
Galatasaray'da Lale Orta tepkisi sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor maçında verilmeyen kırmızı kartın ardından Alanyaspor - Fenerbahçe maçında da tartışmalı pozisyonların Fenerbahçe'nin lehine olması nedeniyle sert tepki verdi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe'nin Alanyaspor'la oynadığı karşılaşmada Osayi'nin benzer bir hareket yapmasına karşın Mete Kalkavan'ın sarı kartla yetinmesi eleştirileri artırdı.
LİGİ DİZAYN ETMEK İSTİYORLAR
Ayrıca Kalkavan'ın kırmızı kart için elini arka cebine götürmesine karşın bundan vazgeçmesi, 'VAR'dan uyarı mı aldı' yorumlarının yapılmasına yol açtı. Fenerbahçe'nin Alanya maçında tepki çeken diğer pozisyon ise Osayi'ye penaltı çalınması... VAR'ın Rashica'ya aynı pozisyonda 'devam' kararı verdiği hatırlatıldı.