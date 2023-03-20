Galatasaray'da sezon sonunda gerçeklemesi hedeflenen transfer operasyonuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'a Romelu Lukaku transferinde şok haber!
Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin ayrılık ihtimaline karşılık listesine aldığı Romelu Lukaku'yla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılılara, dünyaca ünlü futbolcunun transferinde kötü haber geldi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar, sezon başında PSG'den dünyaca ünlü futbolcu Mauro Icardi'yi kadrosuna katmıştı.
Cimbom Arjantinli golcüden şu ana kadar ciddi katkı aldı.