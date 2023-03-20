MHK başkanı Lale Orta'dan ilk açıklama geldi. Orta, TRT Spor'a konuştu.



İŞTE O SÖZLER:



Öncelikle ben kamuoyunu bu kadar meşgul ettiğim için özür diliyorum. Gündemin en önüne oturmak hiç istemedim.

Çok zor bir görev. Zor bir zaman ama başarılı olmak için bütün ekibimle beraber çok çalışıyoruz. Biz adaleti, şeffaflığı getirmek istiyoruz. Bu şekilde yönetmek istiyoruz. Kafalarda soru işareti bırakmak istemiyoruz.

Hiçbir şekilde, hiç kimseye ben kimseye baskı yapmadım. Yapımda yok bu zaten. İletişimden yanayım, neden böyle bir konu ortaya çıktı bilmiyorum.

Baskı ile sorun çözüleceğine inanmıyorum. Donk pozisyonundaki mesele sarı kart kırmızı kart meselesi değildi. Kramponun tendona bastığı için kırmızı kart olması gerektiği söylendi.



Bir pozisyonun eklenmesini istemek nasıl bir manipülasyon olabilir? Bir pozisyonun daha detaylı gösterilmesini istedim. Sarı kart, kırmızı kart tartışması yapmak değildi amacım.



Uzak bir görüntüden kırmızı kart olması gerektiği yorumlanıyordu. Başka bir açıdan görüntü fark edince, bunun kamuoyu ile paylaşılmasını ve herkes tarafından gerçeğin bilinmesini istedim. Hiçbir kulübe manipülasyonum olamaz.



Zaten beIN Sports'tan gelen görüntüler bunlar. Görüntüler beIN Sports'a usulsüz gönderilmiş gibi gösterildi. Eğer bir sorun varsa, orada olan gibi eksik bir pozisyon varsa, farklı bir açı varsa bundan sonra da devam edecektir.



Hakemlerin çok daha iyi seviyeye gelmesi, güvenli ve huzurlu ortamın yaratılmasını, haklı olanın kazanmasını istiyoruz. Hiçbir takıma ne yakınız ne uzağız. Herkese eşit mesafedeyiz. Benim için en önemli şey; adalettir, şeffaflıktır, dürüstlüktür.