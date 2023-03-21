Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer hedefi olan Cengiz Ünder, kariyer planlamasını yaptı.
Cengiz Ünder kararını verdi! 2 devin arasında kalmıştı
A Milli Takım'ın yıldız futbolcularından Cengiz Ünder transferi için Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilgisi vardı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu kararını verdi. İşte detaylar... (BJK GS spor haberi)
Geçtiğimiz sezon Marsilya'nın en etkili ismi olan ancak Igor Tudor'un gelişiyle son derece sancılı bir süreç geçiren Cengiz Ünder, son haftalarda yeniden formayı kaptı.
CENGİZ ÜNDER TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEMİYOR
Tudor'un ilk haftalarda gözden çıkardığı Cengiz Ünder o dönem ayrılık kararı alırken, Galatasaray ve Beşiktaş oyuncu için yoğun girişimlerde bulundu.