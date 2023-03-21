Galatasaray'ın, geçmiş yönetimler döneminde forma giyen oyuncuların alacakları nedeniyle başı derde girdi.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un eski yıldızından şok! FIFA'dan ceza gelebilir
Galatasaray'da beklenmedik bir şok yaşanıyor. Sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde 2 şampiyonluk yaşayan Sofiane Feghouli, Cimbom'u alacakları nedeniyle FIFA'ya şikayet etti. 33 yaşındaki oyuncunu şikayeti, Aslan'ın başını derde sokabilir. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 21.03.2023- 06:40
Ara transfer döneminde Lucas Torreira'nın eski kulübünün yetiştirme ücreti sebebiyle transfer yasağıyla karşılaşmıştı.
Aslan, ödemeyi yaptıktan sonra transfer tahtasını açmış ve oyuncuları kadrosuna katmıştı.