Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki dostluk rafa kalktı!
Süper Lig'de son dönemde esen dostluk rüzgarları rafa kalktı. Konya-Galatasaray ve Alanya-Fenerbahçe maçlarındaki hakem kararları sonrası çok sert demeçler verildi. İşte son detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 21.03.2023- 06:40
"VAR KAYITLARI YAYINLANSIN"
Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray ayrıca Alanyaspor-Fenerbahçe maçında Osayi Samuel'in yaptığı faul ve sonrasında çıkan sarı kart pozisyonuyla ilgili VAR kayıtlarının da yayınlanmasını talep edecek.
F.BAHÇE SERT YANIT VERECEK
Fenerbahçe, Galatasaray'ın bugün yapacağı toplantıya jet hızıyla ve sert bir şekilde yanıt vermek için hazırlıklarını sürdürüyor. Görünen o ki ligin boyu kısaldıkça demeç savaşları iyice kızışacak ve maalesef gerilim daha da artacak.Sarı-kırmızılı kulüp bugün saat 15.00'te NEF Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Galatasaray, yayıncı kuruluşun hakem yorumcularına tepki gösterdiği ve özet görüntüleri değiştirttiği iddia edilen MHK Başkanı Lale Orta'nın istifasını isteyecek.