Galatasaray'da Konyaspor hazırlıkları sürüyor!
Galatasaray, Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 14.03.2023- 21:33
Galatasaray'da dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.