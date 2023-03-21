Spor Toto Süper Lig'de 60 puanla zirvede yer alan Galatasaray gelecek sezonki transfer planlamalarına hız verdi.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Icardi harekatı başladı! Sezon sonu...
Sezon başında PSG'den Mauro Icardi'yi kiralayan Galatasaray, yıldız isimden memnun kaldı.Arjantinli golcü gösterdiği performans ile eski günlerine döndü. Cimbom, tecrübeli futbolcunun bonservisini almak için harekata başladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Cimbom bu doğrultuda Mauro Icardi'nin sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.
Takvim'in haberine göre Arjantinli golcüden de sözleşme uzatma konusunda yönetime yanıt geldi.