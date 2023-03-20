Galatasaray'da gelecek sezon için kritik planlamalar yapılıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gidiyor! Yerine gelecek isim...
Galatasaray'da sezon sonunda sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Sarı kırmızılılarda, takıma veda edecek isimlerin başında ise Kerem Aktürkoğlu geliyor. Yönetim ve teknik direktör Okan Buruk, milli futbolcunun olası ayrılığında alternatifini belirledi. Aslan, Kerem'in boşluğunu Süper Lig'in yıldızıyla dolduracak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, sezon sonunda takımdan ayrılacak futbolcuların yerlerini doldurmak için çalışmalara başladı.
Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim kurulu sürekli temas halinde.