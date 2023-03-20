Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta geride kaldı.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa Risk yönetimi, yeni şampiyonluk oranlarını açıkladı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyonluk oranları...
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 20.03.2023- 13:15
Konyaspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak haftayı puansız kapattı.
Sahasında İstanbulspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.