Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da yıldız oyuncu Dries Mertens'in yokluğu hissediliyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Dries Mertens'ten haber var... Diz iç bağlarından yaşadığı sakatlık sonrası Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında takımını yalnız bırakan yıldız futbolcunun sahalara dönüş tarihi netleşti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma şansı bulamayan Mertens'in son durumu belli oldu.
Diz iç bağlarından sakatlık yaşayan Belçikalı yıldız futbolcu, Trabzonspor maçından sonra oynanan 2 karşılaşmayı da kaçırmıştı.