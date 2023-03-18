Konyaspor Galatasaray maçı sonrası Sergio Oliveira'dan flaş paylaşım!

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda maçın kırılma anı ise Ahmet Oğuz'un Dubois'e yaptığı faul sonrası sarı kart almasıydı. Sarı-kırmızılılarda, Sergio Oliveira dikkat çeken paylaşımda bulundu. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2023- 16:18 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023- 16:20