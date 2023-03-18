Konyaspor Galatasaray maçı sonrası Sergio Oliveira'dan flaş paylaşım!
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda maçın kırılma anı ise Ahmet Oğuz'un Dubois'e yaptığı faul sonrası sarı kart almasıydı. Sarı-kırmızılılarda, Sergio Oliveira dikkat çeken paylaşımda bulundu. GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 18.03.2023- 16:18 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023- 16:20
Kritk maçtaki kırılma anı ise Ahmet Oğuz'un Dubois'e yaptığı faul sonrası sarı kart almasıydı. Sarı-kırmızılılarda, Sergio Oliveira dikkat çeken paylaşımda bulundu.
İŞTE OLIVEIRA'NIN PAYLAŞIMI!
Sérgio Oliveira'nin paylaşımı: "Hakem kararlarıyla ilgili konuşmam ama buna sessiz kalınması imkansız. Bu pozisyon açık bir kırmızı kart. Galibiyetlerimiz başkalarının canını yakıyor olabilir ama kaybedeceğimizden çok daha fazlasını kazanacağız, buna alışın."