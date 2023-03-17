Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların tek golünü atan Milot Rashica, mücadeleden sonra önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE RASHICA'NIN SÖZLERİ:

İlk 15 dakika çok iyi değildik. Daha sonra golü bulduk ve birçok şans yakaladık. Maçın sonunda kadar bu şekilde devam edemedik. Aradan sonra aynı şekilde devam etmeye ve kazanmaya çalışacağız.

Mertens, çok önemli bir oyuncu. Hocamın ve takımın ihtiyacına göre her pozisyonda oynamaya hazırım. Zaten Almanya'da oynadığım bir pozisyondu, ona göre karar verildi.