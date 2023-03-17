Spor Toto Süper Lig'de şampiyonlar hedefleyen sarı kırmızılılar Konyaspor deplasmanına çıkacak.
Galatasaray'da Icardi olmazsa B planı belli oldu!
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda transferde dev operasyon şimdiden başladı. Yönetim Icardi'nin bonservisini PSG'den alamazsa başka bir dünya yıldızının listesine ekledi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Ligde galibiyet rekoru kıran Cimbom, Konyaspor maçıyla rekorunu ileriye taşımak istiyor.
Diğer yandan Avrupa kupalarında iddialı kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar gelecek sezonun kadro çalışmalarını sürdürüyor.