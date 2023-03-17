Süper Lig'in 26. hafta maçında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, Konyaspor deplasmanından 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Maçtan bahsetmeden önce Ahmet (Çalık) abiyi anmak istiyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin. Ailesine tekrardan sabırlar diliyorum. İstemediğimiz bir sonuç aldık. Her şey yine bizim elimizde. Lider olan biziz. Umarım bundan sonra bu hatalarımızdan ders çıkaracağız."