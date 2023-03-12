Yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Leo Dubois, Juan Mata, Milot Rashica gibi yıldızları transfer eden Galatasaray, devre arasında da yıldız isimleri kadrosuna katmaya devam etti.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Liverpool'un yıldızı Roberto Firmino'nun yeni takımını duyurdular!
Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan Liverpool'un Brezilyalı yıldızı Roberto Firmino'nun yeni adresi belli oluyor. İngiliz basını futbolcunun gideceği takımı duyurdu. İşte haberin ayrıntıları... | GALATASARAY HABERLERİ
Sarı-kırmızılılar devre arasında Sassuolo'dan milli oyuncu Kaan Ayhan ile Roma'nın yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu kadroya kattı.
ZANIOLO İLK LİG MAÇINDA GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI
İtalyan yıldız sarı-kırmızılılara transfer olduktan sonra yaşanan deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada bir süre daha futboldan uzak kalmıştı. Hazırlık maçları ile birlikte yavaş yavaş forma girmeye başlayan Zaniolo, attığı goller ve gösterdiği performansla dikkati çekmişti.