Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, ligin 26. haftasının açılış maçında Konyaspor'a konuk olacak.
GALATASARAY HABERLERİ - Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste
Galatasaray'da görev alan futbolcuların performansı piyasa değerlerine de yansıdı. Son güncellenen rakamlara sarı-kırmızılı futbolcular damga vurdu. İşte o liste ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Sakatlığı bulunan Mertens'in yanı sıra Midtsjö, Ross, Yusuf Demir, Emre Taşdemir ve sarı kart cezalısı olan Nelsson kafilede yer almadı.
Bu arada Galatasaray'daki futbolcuların güncellenen piyasa değerleri belli oldu.