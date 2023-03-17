2019 yılından altyapıdan çıkıp, Siyah-Beyazlı kulübün A Takımı'nda forma giymeye başlayan Rıdvan Yılmaz, yükselen grafiğinin ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.
TRANSFER HABERİ: Rıdvan Yılmaz Türkiye'ye dönüyor! İşte o takım
Beşiktaş'ın altyapısından yetişip, 4 milyon Euro bedelle İskoç ekiplerinden Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz Türkiye'ye dönüyor. Türkiye'nin büyük kulübü 21 yaşındaki Milli futbolcu için harekete geçti. Genç sol bek yaz transfer döneminde bir senelik alacaklarına karşılık bedelsiz kiralanması için harekete geçildi. İşte detaylar. (FB GS BJK transfer haberi)
Milli futbolcu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde ise İskoçya ekibi Glasgow Rangers'ın yolunu tuttu.
O dönem için genç sol beke 4 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.