TRANSFER HABERİ: Rıdvan Yılmaz Türkiye'ye dönüyor! İşte o takım

Beşiktaş'ın altyapısından yetişip, 4 milyon Euro bedelle İskoç ekiplerinden Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz Türkiye'ye dönüyor. Türkiye'nin büyük kulübü 21 yaşındaki Milli futbolcu için harekete geçti. Genç sol bek yaz transfer döneminde bir senelik alacaklarına karşılık bedelsiz kiralanması için harekete geçildi. İşte detaylar. (FB GS BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2023- 12:17