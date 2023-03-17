Galatasaray yaz ve kış transfer sezonlarını çok hareketli geçirdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nantes'tan Mostafa Mohamed kararı! Satın alma opsiyonu...
Galatasaray, yaz transfer döneminde satın alma opsiyonula birlikte Mostafa Mohamed'i Nantes'a kiralamıştı. Ligue 1 temsilcisi, Mısırlı oyuncu hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar her iki transfer döneminde de yıldız isimleri kadrosuna katmıştı.
Yaz transfer sezonunun sonlarına doğru kadroya Juan Mata, Dries Mertens ve Mauro Icardi gibi yıldız isimler katılmıştı.