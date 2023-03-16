Süper Lig lideri Galatasaray, sezon başında Icardi, Torreira, Oliveira, Mata ve Rashica gibi isimleri kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yaptı.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! O futbolcunun yerine...
Spor Toto Süper Lig'de rekor kırarak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip gelecek yılların da planlamasını yaparken, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği futbolcu için devreye girdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray devre arasında ise Zaniolo ve Kaan Ayhan gibi yıldızları transfer etti ve kadrosunu daha da güçlendirdi.
Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de iyi yerlere gelmek isteyen Aslan, şimdiden çalışmalara başladı.