GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Mauro Icardi olmazsa B planı hazır

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde yıldız futbolcuları kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında yaptığı takviyelerle birlikte kadrosunu daha da güçlendirdi. Sezon sonunda hücum hattında büyük değişikliğe gidecek Cimbom'da birçok oyuncunun sözleşmesi de sona erecek. Teknik direktör Okan Buruk listesini yönetime iletirken, bu bölge için birçok yıldızın adı geçiyordu. Nijerya basını, flaş bir iddia ortaya attı ve G.Saray'ın o forveti istediğini yazdı. İşte o futbolcu ve ayrıntılar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)