Teknik direktör Okan Buruk ile yeni bir başlangıç yapan Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekmişti.
GALATASARAY HABERLERİ: Dries Mertens'in eşinden flaş istek! Taraftarları üzecek haber
Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, Napoli ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Dries Mertens'i renklerine bağlamıştı. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Belçikalı yıldızla 1+1 yıllık sözleşme imzalanırken, opsiyonun uzatılacağı konuşuluyordu. Deneyimli oyuncunun eşinden ise flaş bir istek geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, sezon öncesi birçok yıldız ismi renklerine bağlarak sezona iddialı bir kadroyla girdi.
Cimbom'un en çok konuşulan transferlerinden biri de Dries Mertens oldu.