GALATASARAY HABERLERİ: Dries Mertens'in eşinden flaş istek! Taraftarları üzecek haber

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, Napoli ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Dries Mertens'i renklerine bağlamıştı. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Belçikalı yıldızla 1+1 yıllık sözleşme imzalanırken, opsiyonun uzatılacağı konuşuluyordu. Deneyimli oyuncunun eşinden ise flaş bir istek geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2023- 13:53